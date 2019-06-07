Пятница, 7 Июня 2019 года
09:36:34 МСК

Московский зоопарк приглашает в гости к пандам

Общество

Панды разместились в павильоне «Фауна Китая»

Московский зоопарк приглашает в гости к пандам
Иллюстрация: Mos.ru
Панда

Москва, 7 июня 2019, 09:09 — REGNUM  В Московском зоопарке открылся новый павильон, где разместились редкие животные — панды, которые считаются символами Китая, сообщается на портале столичного градоначальника.

В Московском зоопарке можно увидеть двух больших панд самца Жуи (появился на свет 31 июля 2016 года) и самку Диндин (родилась 30 июля 2017 года). Самца и самку привезли сюда недавно из Китая.

Без предварительной записи павильон с пандами «Фауна Китая» можно посетить с 08:00 до 10:00. Панды особенно активны утром — они умываются, едят бамбук и играют.

С 10:00 до 21:00 требуется предварительная регистрация. Одна группа включает до 200 человек. Отмечается, что панды будут содержаться в Московском зоопарке в течение 15 лет.

Читайте также: Путин и Си Цзиньпин посетили новый павильон панд в Московском зоопарке

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня приняли участие в торжественном открытии павильона панд в Московском зоопарке.

Ранее на эту тему: В Московский зоопарк доставят из Китая двух панд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зоопарки, океанариумы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить