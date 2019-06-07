В США могут снести школу «Колумбайн»

Денвер, США, , 09:18 — REGNUM Власти американского штата Колорадо предложили снести школу «Колумбайн», в которой в 1999 году произошло массовое убийство. Об этом сообщает местный телеканал Denver7.

Инспектор школ округа Джейсон Гласс обратился к общественности с открытым письмом, в котором указал, что школа остается «источником вдохновения для потенциальных стрелков, и ее влияние со временем, кажется, только усиливается».

Местным жителям предложен проект «Новый Колумбайн», предполагающий снос старого здания и строительство на том же месте новой школы. Работы обойдутся налогоплательщикам в $60−70 млн. Речь идет о предварительном планировании, отметил Гласс и призвал население пройти специальный онлайн-опрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 1999 года два ученика старших классов школы «Колумбайн» совершили атаку на сверстников и педагогов с использованием взрывных устройств и стрелкового оружия. Погибли 13 человек, еще 23 получили ранения. Нападавшие покончили с собой. Атака повлияла на последующие случаи нападения на учебные заведения, а название школы стало нарицательным.

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