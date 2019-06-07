Пятница, 7 Июня 2019 года
08:59:24 МСК

В Оренбуржье врач получил срок за смерть трёх пациентов

Общество

Терапевта признали виновным в неоказании необходимой медпомощи без уважительных причин, что повлекло гибель людей

Медногорск, Оренбургская область, 7 июня 2019, 08:59 — REGNUM  В Оренбургской области врач-терапевт медногорской больницы осуждена к реальному сроку лишения свободы и не имеет права заниматься меддеятельностью в течение двух лет. Женщина признана виновной в неоказании помощи больным без уважительных причин, что повлекло по неосторожности смерть людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В суде установлено, что врач трижды — в ноябре 2013 года, январе и сентябре 2016 года — не оказала без уважительных причин необходимую медицинскую помощь поступившим пациентов, что впоследствии привело к их смерти.

В разное время, но в одном приемной покое умерли три человека. Как сообщает vestirama.ru, терапевт позволила себе грубость в отношении умирающего пациента. В минздраве области потребовали снять сотрудницу больницы с должности, но ее оставили и даже повысили до заведующей терапевтическим отделением.

Суд первой инстанции приговорил врача к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На два года наложен запрет на медицинскую деятельность. Медик и ее адвокаты обжаловали приговор, но безрезультатно. Апелляционный суд оставил приговор Медногорского городского суда без изменения.

Читайте также: В России участились случаи врачебных ошибок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить