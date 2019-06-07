В Оренбуржье врач получил срок за смерть трёх пациентов

Медногорск, Оренбургская область, , 08:59 — REGNUM В Оренбургской области врач-терапевт медногорской больницы осуждена к реальному сроку лишения свободы и не имеет права заниматься меддеятельностью в течение двух лет. Женщина признана виновной в неоказании помощи больным без уважительных причин, что повлекло по неосторожности смерть людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В суде установлено, что врач трижды — в ноябре 2013 года, январе и сентябре 2016 года — не оказала без уважительных причин необходимую медицинскую помощь поступившим пациентов, что впоследствии привело к их смерти.

В разное время, но в одном приемной покое умерли три человека. Как сообщает vestirama.ru, терапевт позволила себе грубость в отношении умирающего пациента. В минздраве области потребовали снять сотрудницу больницы с должности, но ее оставили и даже повысили до заведующей терапевтическим отделением.

Суд первой инстанции приговорил врача к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На два года наложен запрет на медицинскую деятельность. Медик и ее адвокаты обжаловали приговор, но безрезультатно. Апелляционный суд оставил приговор Медногорского городского суда без изменения.

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