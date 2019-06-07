Виновником пожара в онкоцентре в Дагестане стал 10-летний ребенок

Махачкала, , 09:02 — REGNUM В Дагестане названа предварительная причина возгорания крыши в отделении радиологии Республиканского онкологического центра. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём по вине 10-летнего мальчика, сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе регионального МВД.

Полиция выяснила, что ребёнок в тот день играл на территории медучреждения. Увидев собранные у стены здания сухие ветки, он решил их поджечь. Поиграв некоторое время, школьник ушел, а костер разгорелся сильнее, и пламя перекинулось на крышу здания.

«По какой причине мальчик так много времени проводил на территории медучреждения и почему этот факт остался незамеченным родителями и сторожем, полиции ещё предстоит выяснить», — рассказали в ведомстве.

Напомним, возгорание крыши отделения онкоцентра произошло 5 июня, примерно в 17:20. Спустя два с небольшим часа огонь был полностью ликвидирован, площадь пожара составила 750 кв. м. Пациенты и персонал медучреждения были вовремя эвакуированы, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 марта случился пожар на махачкалинском рынке №2 «Атриум», площадь возгорания составила 300 кв. м. Никто не пострадал, однако повреждения получили около 20 прилегающих коммерческих объектов. Причиной происшествия было названо несоблюдение мер противопожарной безопасности на территории рынка.