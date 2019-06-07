Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Москва, , 08:55 — REGNUM После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы. Об этом 7 июня сообщает «Коммерсант».

Надзорное ведомство выяснило, что второму пилоту разбившегося в Подмосковье самолета было выдано свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ.

«Университет не имел сертификата (свидетельства) авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки», — пишет издание.

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Отмечается, что надзорным ведомством были установлены 64 пилота, которые окончили ЮУрГУ. Прокуратура направила материалы в их отношении в Росавиацию, которая стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года спустя семь минут после вылета из аэропорта Домодедово с радаров пропал самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли в результате крушения воздушного судна. Основной версией авиакатастрофы стали неверные действия экипажа.

Отметим, что после трагедии Росавиация решила отозвать сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний», что привело к закрытию авиакомпании.

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