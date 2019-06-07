Строительство храма у драмтеатра Екатеринбурга небезопасно — мнение

Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Постройка храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге может быть небезопасна. Об этом заявил заведующий сектором размещения производительных сил и территориального планирования УрО РАН Владимир Литовский на конференции «Инновации в территориальном развитии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам учёного, район, в котором находится сквер, примыкает к акватории реки Исеть и является труднодоступным со всех направлений.

«Если случится неожиданная чрезвычайная ситуация, то выйти из этого угла будет непросто», — признал Литовский.

По мнению учёного, в связи с этим данная площадка отнюдь не идеальна. «Цепляться за неё я бы не стал», — подытожил эксперт.

Напомним, 3 июня на заседании рабочей группы о судьбе храма Святой Екатерины представители протестующих потребовали изъять сквер из списка возможных площадок для религиозного объекта. Однако пока никакого решения на этот счёт не принято.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм