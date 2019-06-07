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Ко Дню России парки Москвы подготовили праздничную программу

Общество

Мероприятия пройдут в 28 городских парках

Москва, 7 июня 2019, 08:48 — REGNUM  Парки Москвы ко Дню России подготовили разнообразную праздничную программу, сообщается на портале столичного градоначальника.

Праздничные мероприятия пройдут в 28 городских парках и зонах отдыха. Отметить праздник можно будет на ВДНХ, в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и др.

12 июня в парках Москвы пройдут музыкальные концерты под открытым небом. Москвичи смогут поучаствовать в играх, конкурсах и мастер-классах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 июня, в День России, автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины.

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День России
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