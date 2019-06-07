В 2023 году в Южной Корее состоится 51-я сессия Совещания министров ОСЖД

Сеул, , 08:51 — REGNUM В 2023 году в Южной Корее пройдет 51-я сессия Совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, место проведения 51-й сессии было выбрано во время 47-й сессии Совещания министров ОСЖД, которая проходит в столице Узбекистана в период с 4 по 7 июня.

ОСЖД— международная организация, созданная на совещании министров 28 июня 1956 года в городе София (Болгария) министрами, ведающими железнодорожным транспортом.

Известно, что в 47-й сессии Совещания министров ОСЖД приняли участие представители 29 стран, включая Россию, Китай, Монголию и КНДР.

Напомним, что 48-я сессия Совещания министров ОСЖД состоится в Венгрии в 2020 году, 49-я сессия — в 2021 году в КНДР и 50-я сессия — в 2022 году в Румынии.