Генконсульство РФ в США будет добиваться пересмотра приговора Осиповой

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Генеральное консульство России в американском городе Хьюстон будет добиваться пересмотра приговора гражданки РФ Богданы Осиповой-Мобли, которую в США приговорили к семи годам лишения свободы за вывоз своих детей, говорится в заявлении российского ведомства в Twitter.

«Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное дело является еще одним случаем «грубейшего нарушения США прав российских граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, Осипова была задержана в США в сентябре 2017 года. Женщину обвинили в вывозе в Россию своего ребенка без согласия его отца, с которым, по решению американского суда, девочка должна жить после развода.

У бывшей супружеской пары есть еще один ребенок, рожденный в России. Согласно решению российского суда, дети должны жить с матерью.

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