Пятница, 7 Июня 2019 года
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От жары в Москве спасут «комнаты прохлады»

Общество

Они открыты в 133 центрах соцобслуживания

Москва, 7 июня 2019, 08:28 — REGNUM  В Москве в центрах социального обслуживания в жаркие дни организовали «комнаты прохлады», сообщается на портале столичного градоначальника.

«Комнаты прохлады» открыты в 37 территориальных центрах соцобслуживания и в 96 филиалах. За сутки их могут посетить более 9 тыс. человек.

Москвичи могут укрыться от летнего зноя, в комнатах установлены кондиционеры и кулеры с водой. Также в прохладе можно посмотреть телевизор и почитать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье установилась жаркая погода. В выходные воздух может раскалиться до +32 °С.

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Жара, засуха
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