Названо число ДТП с участием мотоциклистов в Южной Корее за 2018 год

Сеул, , 08:26 — REGNUM За последние восемь лет в Южной Корее увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по транспортной безопасности.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году произошло 15 032 ДТП с участием мотоциклистов, что на 9,5% больше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что в период с 2009 по 2011 год число аварий с мотоциклами сократилось на 5−7% (с 11 522 аварий до 10 170 аварий), однако с 2012 года число аварий увеличилось.

В 2012 году число аварий увеличилось на 2,4%, в 2013 году — на 0,2%, в 2014 году — на 12,7%, в 2015 году — 7,6%, в 2016 году — на 3,3%, в 2017 году — на 5%.

Известно, что в 2009 году в дорожно транспортных-происшествиях с участием мотоциклистов погибло 504 человека, в 2010 году — 434 человека, однако после 2010 года количество погибших не превышало 40 человек.

Кроме того, несмотря на сокращения числа погибших, число пострадавших, напротив, увеличилось. В 2009 году в ДТП пострадало 13 721 человек, в 2011 году — 12 102 человека, в 2014 году — 13 899 человек, в 2016 году — 15 773 человека, в 2018 году — 18 621 человек.

Среди причин, по которым произошли аварии, специалисты отметили: превышение скорости, отсутствие шлемов, нарушение правил дорожного движения.