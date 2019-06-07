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Каждое четвертое заражение Эболой в ДР Конго остается незамеченным — ВОЗ

Общество

Эксперт отметил, что эпидемия вышла из-под контроля

Киншаса, 7 июня 2019, 08:19 — REGNUM  Один из четырех случаев заражения лихорадкой Эбола на востоке ДР Конго остается незамеченным или обнаруживается слишком поздно, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление эксперта ВОЗ.

С начала эпидемии в августе 2018 года в провинциях Итури и Северное Киву было зафиксировано 2035 случаев заражения, из них 1357 — с летальным исходом, сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Марк Райан.

«Мы знаем, что мы диагностируем только 75% всех случаев заражения — мы можем упускать до четверти всех случаев», — заявил Райан на брифинге в Женеве.

Он добавил, что эпидемия вышла из-под контроля и стремительно распространяется в сельской местности в Мабалако.

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Лихорадка Эбола
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