Каждое четвертое заражение Эболой в ДР Конго остается незамеченным — ВОЗ

Киншаса, , 08:19 — REGNUM Один из четырех случаев заражения лихорадкой Эбола на востоке ДР Конго остается незамеченным или обнаруживается слишком поздно, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление эксперта ВОЗ.

С начала эпидемии в августе 2018 года в провинциях Итури и Северное Киву было зафиксировано 2035 случаев заражения, из них 1357 — с летальным исходом, сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Марк Райан.

«Мы знаем, что мы диагностируем только 75% всех случаев заражения — мы можем упускать до четверти всех случаев», — заявил Райан на брифинге в Женеве.

Он добавил, что эпидемия вышла из-под контроля и стремительно распространяется в сельской местности в Мабалако.