Губернатор Приамурья попросил у Мутко содействия в разговоре с Минфином

Благовещенск, , 08:03 — REGNUM На встрече с вице-премьером Виталием Мутко губернатор Амурской области Василий Орлов попросил политика оказать помощь в разговоре с Минстроем и Минфином, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во время встречи вице-премьера и приамурского губернатора на полях Петербургского международного экономического форума последний попросил содействия и помощи в обеспечении жильём жителей, выселяемых из аварийных домов, так как, по его мнению, решить этот вопрос средствами регионального бюджета не представляется возможным.

«Мы попросили Виталия Леонтьевича об организации согласительного совещания между Минстроем и Минфином РФ по оказанию помощи в переселении граждан из аварийных домов. Ранее поручение о поддержке уже давалось. Однако Минфин считает, что мы можем решить вопрос, используя средства бюджета области. Нас же такая позиция не устраивает, ждём другого решения», — отметил Василий Орлов.

В пресс-службе правительства Приамурья уточнили, что речь идёт о ситуации, возникшей вокруг домов по ул. Василевского, 2 и Василевского, 8 в Сковородино, которые находятся в критическом состоянии. Часть граждан местные власти при поддержке правительства региона переселили в маневренный фонд, однако необходимо решить вопрос с расселением остальных жильцов. Вопрос находится на контроле губернатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи губернатора Приамурья Василия Орлова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко руководитель региона попросил дополнительного финансирования из федерального бюджета для выравнивания зарплат медицинским работникам.

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