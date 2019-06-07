По самому длинному мосту через море проехало уже более 10 млн пассажиров

Гуанчжоу, Китай, , 07:54 — REGNUM По мосту Гонконг — Чжухай — Макао уже проехало более 10 млн пассажиров за 225 дней с момента его открытия, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Строительство самого длинного моста через море началось в декабре 2009 года, а открытие состоялось в октябре 2018 года. Представитель пограничного контроля моста Хэ Фэн отметил, что ежедневный трафик, проезжающий по мосту, достиг 44 тыс. автомобилей, а рекордный — 113 тыс. автомобилей — был зафиксирован 7 февраля.

Мост расположен на границе провинции Гуандун материковой части Китая и специальных административных районов Гонконг и Макао, что вкупе является особой экономической зоной Большого Залива. Его длина составляет 12,89 км.

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