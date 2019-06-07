В выходные в Москве воздух раскалится до +32 °С

Москва, , 07:46 — REGNUM В Москве и Подмосковье из-за антициклона, сформировавшегося над Скандинавией, установилась нежаркая погода. В выходные воздух может раскалиться до +32 °С, передают «Метеоновости».

В субботу, 8 июня, в столице ожидается ночью +15.+17 °С, днём — +28.+31 °С. Малооблачно, ветер юго-восточный, слабый, осадков не ожидается.

В воскресенье, 9 июня, жара усилится — днём воздух прогреется до +30.+32 °С. Это будут самые жаркие выходные дни с начала года. Возможен температурный рекорд.

Атмосферное давление повышенное 757−758 мм. рт. ст.

Ранее на эту тему: В Москве 6 июня будет жарко — до +30 °С

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье с начала лета не выпало ни одного дождя.

Читайте также: Московский май оказался одним из самых тёплых в истории