В Ливии освободили около 100 мигрантов

Триполи, , 07:36 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщило о 96 мигрантах, эвакуированных из лагеря для беженцев Зинтан, расположенного около Триполи. Освобожденные будут содержатся в безопасном месте до того момента, как их вывезут за пределы страны, передает VOA Africa.

По информации издания, группа из 96 мигрантов была освобождена в понедельник, 3 июня. Среди них — жители Сомали, Эритреи и Эфиопии. Двое из освобожденных — новорожденные младенцы.

Более 3000 мигрантов и беженцев вынуждены оставаться в специализированных государственных лагерях в Триполи. Многих из них доставили сюда после того, как их лодки были перехвачены по направлению к Европе. Каждый день беженцы рискуют своими жизнями, так как у Триполи периодически ведутся боевые действия.

Представитель UNHCR Бабар Балоч сообщил, что освобожденным предоставят продукты, ночлег, а также окажут медицинскую и психологическую помощь.

«Условия в Зинтане ужасающие», — заявил Балоч.

«Жилые помещения переполнены, в них нет достаточной вентиляции. В некоторых частях центра туалеты нуждаются в срочном ремонте. Отходы хранятся внутри камер в течение нескольких дней, представляя серьезную опасность для здоровья проживающих», — прокомментировал Балоч условия проживания беженцев в Ливии.

Однако Балоч отметил, что освободить всех мигрантов невозможно. Они не станут возвращаться в страны, откуда прибыли. В настоящее время UNHCR находится в поиске страны, которая будет готова принять беженцев. В срочном порядке из Ливии вывозят только наиболее уязвимых из мигрантов — детей, женщин, пожилых людей и больных.