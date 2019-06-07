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BadComedian сообщил о попытках нажиться на его популярности

Общество

Евгений Баженов сообщил о злоумышленниках, осуществляющих сбор средств от его имени

Москва, 7 июня 2019, 07:08 — REGNUM  Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) предупредил своих подписчиков: некие мошенники стали собирать средства, которые они якобы собираются направить ему в помощь. Соответствующую запись он разместил 6 июня на своей странице в Instagram.

Баженов напомнил поклонникам о существовании его официального сайта и подчеркнул, что сейчас он не ведёт никаких сборов и не размещает в сети номера своих карт. «Донатить пока не за что», — написал блогер, отметив, что сейчас он не выпускает контент.

«Деньги на юристов есть. Спасибо за помощь, но всё ок», — сообщил BadComedian, предложив подписчикам «кидать жалобы» мошенникам.

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Напомним, 3 июня 2019 года Евгений Баженов выпустил видео, в котором сообщил подписчикам, что в январе 2019 года компания Kinodanz подала иск против него на сумму 1 млн рублей из-за его критического обзора фильма «За гранью реальности». 6 июня представители KD Studios (прежнее название — Kinodanz) сообщили, что они готовы пойти на мировое соглашение.

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