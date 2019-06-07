Пятница, 7 Июня 2019 года
07:14:37 МСК

На Урале преступная группировка вымогала деньги у сирот

Общество

12 участников группы уже получили различные сроки наказания

Нижний Тагил, Свердловская область, 7 июня 2019, 07:07 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле вынесен приговор участникам группировки, которые совершили ряд преступлений против выпускников детских домов и школ-интернатов. На скамье подсудимых оказались 12 человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Им вменили вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и несколько других преступлений. Следователи установили, что преступления совершались в 2015—2016 годах на территории Верхней Салды и Нижнего Тагила.

Пострадавшими признаны 14 человек, общий размер ущерба которым составил почти 1,5 млн рублей. Участники группировки частично признали свою вину. По приговору суда они отправятся в колонии общего и строгого режима на сроки от трёх до девяти лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вымогательства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить