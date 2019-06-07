Пятница, 7 Июня 2019 года
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Китай впервые возвратил 94 телефонных мошенника из Испании

Общество

Впервые за все время телефонные мошенники были возращены из стран Евросоюза

Пекин, 7 июня 2019, 07:04 — REGNUM  Группа из 94 подозреваемых в телефонном мошенничестве была возвращена в Пекин из Испании, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Впервые за все время телефонные мошенники были возращены из стран Евросоюза. Все обвиняемые являются выходцами из Тайваня. Они были задержаны в Испании после трехлетней совместной операции по борьбе с трансграничным телефонным мошенничеством, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был задержан мужчина, который целый год умудрялся ездить поездом по детским билетам, проезжать при этом большее расстояние, чем было указано в билете.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае задержан мужчина, год ездивший по детским билетам на поезде

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