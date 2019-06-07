Пятница, 7 Июня 2019 года
06:30:49 МСК

Китайская корпорация PetroChina удвоила годовое производство нефтепродуктов

Общество

Этот проект усовершенствования и расширения производства потребовал в общей сложности более 31 млрд юаней ($4,48 млрд) инвестиций и 23 месяца строительства

Шицзячжуан, Китай, 7 июня 2019, 06:30 — REGNUM  Крупнейший китайский производитель нефти и газа PetroChina запустил проект расширения нефтепереработки, который удваивает годовую производственную мощность до 10 млн тонн, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Нефтехимическая компания PetroChina North China, расположенная в городе Жэньцю провинции Хэбэй теперь может производить восемь миллионов тонн высококачественного дизельного топлива, бензина и авиационного керосина ежегодно.

Этот проект усовершенствования и расширения производства потребовал в общей сложности более 31 млрд юаней ($4,48 млрд) инвестиций и 23 месяца строительства.

Проект PetroChina внесен в национальный план развития энергетики Китая, а также является единственным нефтехимическим проектом в рамках 13-го пятилетнего плана (2016−2020). Он призван обеспечить энергетическую безопасность и придать новый импульс развитию нового экономического района «Сюнань», который осуществляется в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Дочерняя компания PetroChina является единственной нефтеперерабатывающей компанией, которая поставляет авиационное топливо напрямую новейшему Международному аэропорту Дасин в Пекине, расположенному в 46 км в югу от центра Пекина.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить