Китайская корпорация PetroChina удвоила годовое производство нефтепродуктов

Шицзячжуан, Китай, , 06:30 — REGNUM Крупнейший китайский производитель нефти и газа PetroChina запустил проект расширения нефтепереработки, который удваивает годовую производственную мощность до 10 млн тонн, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Нефтехимическая компания PetroChina North China, расположенная в городе Жэньцю провинции Хэбэй теперь может производить восемь миллионов тонн высококачественного дизельного топлива, бензина и авиационного керосина ежегодно.

Этот проект усовершенствования и расширения производства потребовал в общей сложности более 31 млрд юаней ($4,48 млрд) инвестиций и 23 месяца строительства.

Проект PetroChina внесен в национальный план развития энергетики Китая, а также является единственным нефтехимическим проектом в рамках 13-го пятилетнего плана (2016−2020). Он призван обеспечить энергетическую безопасность и придать новый импульс развитию нового экономического района «Сюнань», который осуществляется в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Дочерняя компания PetroChina является единственной нефтеперерабатывающей компанией, которая поставляет авиационное топливо напрямую новейшему Международному аэропорту Дасин в Пекине, расположенному в 46 км в югу от центра Пекина.