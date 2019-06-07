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Во Владивостоке затонул катер, есть пропавший без вести

Общество

Это произошло в бухте острова Русский

Владивосток, 7 июня 2019, 05:11 — REGNUM  В бухте Новик острова Русский вечером 6 июня затонул катер с пассажирами на борту, пропавшим без вести числится один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении краевого МЧС.

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Сообщается, что катер затонул в полукилометре от берега в районе острова Уши поздно вечером. Двоих мужчин успели спасти, ещё один смог доплыть до берега, остаётся неизвестной судьба четвёртого человека из находившихся на борту.

«В 01:00 на берегу острова Русский был обнаружен третий пассажир катера 1970 года рождения», — рассказали в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

Утром спасатели возобновили обследование акватории и побережья. Также на место крушения направились водолазы для обследования затонувшего судна. К поисково-спасательным работам привлечено 5 человек и 2 плавательных средства, сообщает МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Финском заливе у парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днём 6 июня утонула 13-летняя девочка. Ещё одну трагедию удалось предотвратить днём ранее. Спасатели призывают петербуржцев к осторожности при нахождении у водоёмов в период аномальной жары, установившейся в Петербурге.

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