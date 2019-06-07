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Первая партия женщин-сержантов сухопутных войск НОАК закончила подготовку

Общество

Кадеты будут направлены в войска для прохождения годового испытания

Пекин, 7 июня 2019, 05:00 — REGNUM  Первая группа женщин-сержантов, подготовленных для сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) окончила Военно-транспортный университет армии спустя два года обучения, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Кадеты будут направлены в войска для прохождения годового испытания. После его прохождения, они станут первыми женщинами-сержантами судового подразделения сухопутных войск НОАК.

Отобранные из выдающихся солдат пограничной и береговой охраны, женщины-кадеты обучались навыкам навигации и связи, а также политической теории, английскому языку и пользованию компьютером. Кроме того, они прошли физическую подготовку и научились азам боевых навыков.

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Армия Китая
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