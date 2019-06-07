Пятница, 7 Июня 2019 года
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На юго-западе Китая задержано шесть грузовиков с контрабандным дурианом

Общество

Фрукт был ввезен из Вьетнама

Куньмин, Китай, 7 июня 2019, 04:46 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала шестерых подозреваемых в контрабанде более 30 тонн дуриана из Вьетнама, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Полиция города Гулиньцин на границе между Китаем и Вьетнамом около 7:30 по местному времени получила информацию о том, что шесть грузовиков, подозреваемых в перевозке контрабандных товаров выдвинулись по направлению к городу.

Немедленно грузовики были перехвачены на проселочной дороге спустя всего час. Полиция изъяла более 30 тонн незаконно ввезенных в Китай плодов дуриана и задержала шестерых подозреваемых, которые не смогли предоставить накладные и таможенные декларации. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая была раскрыта банда контрабандистов дизельного топлива. Из них двое получили пожизненные сроки и еще 26 проведут в тюрьме от 10 месяцев до 14 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая двое получили пожизненные сроки за контрабанду топлива

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Контрабанда и борьба с ней
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