На юго-западе Китая изъято 10 кг метамфетамина в посылке с беконом

Куньмин, Китай, , 04:38 — REGNUM В общей сложности 10,27 кг метамфетамина, спрятанного в ветчине, было изъято полицией провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 6 июня агентство Синьхуа

Полиция Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции получила сведения о готовящейся перевозки контрабандных наркотиков посредством девяти экспресс-посылок еще 1 июня 2019 года. У полиции, однако, не было сведений об отправителях и получателях.

Наркотики были найдены в 20 упаковках бекона, которые переправлялись посылкой. Расследование данного эпизода продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в той же провинции Юньнань полицией был задержан подозреваемый с 39 кг метамфетамина. Сама же провинция граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Таиланд и Мьянма.

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