Google раскрыла тайны игрового сервиса Stadia

Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Детали работы стримингового сервиса Stadia раскрыла компания Google. Презентация транслировалась на YouTube.

Google рассказала о Stadia накануне игровой выставки E3. Производитель позиционирует сервис как «игровая платформа для всех», поскольку все вычисления для отрисовки изображения будут производиться в «облаке» и дорогостоящая техника для этого не потребуется.

Что касается оплаты за использование Stadia, то в месяц пакет Stadia Pro обойдётся в $9,99. Геймеры получат доступ к играм в разрешении 4K при 60 FPS в HDR и звуке 5.1 Surround. Но в случае появления новинок пользователям придётся оплачивать их отдельно.

Напомним, сервис Stadia будет доступен с ноября 2019 г., причём первая волна коснётся, помимо Соединённых Штатов, Великобритании, Канады, Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Германии, Бельгии, Норвегии, Дании, Швеции, Ирландии и Финляндии.

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