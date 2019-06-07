«Отказаться от еды совсем». Павел Дуров анонсировал голодовку

Москва, , 01:02 — REGNUM Намерение отказаться от пищи на месяц выразил создатель Telegram Павел Дуров в своём телеграм-канале.

Дуров отметил, что в мае его рацион был ограничен морепродуктами и рыбой.

«В этом месяце я решил попробовать кое-что более радикальное — отказаться от еды совсем», — говорится в сообщении.

По словам Дурова, он шесть дней только пьёт воду и при этом очень хорошо себя чувствует. Он пояснил, что отказ от еды «очищает сознание», и это может помочь в продакт-менеджменте.