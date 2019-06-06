Челябинску обещают новые низкопольные автобусы к концу года

Челябинск, , 21:47 — REGNUM Челябинск получит 65 низкопольных работающих на природном газе автобусов до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Автобусы будут приобретены большого класса, в длину не менее 12 метров. Руководство региона предварительно одобрило выделение денег из областного бюджета. Окончательное решение остаётся за депутатами Заксобрания, которым предстоит рассмотреть соответствующие поправки в бюджет. Рассмотрение планируется в июне.

После принятия решения о корректировке бюджета будут проведены торги. Ответственной за них станет мэрия города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из челябинцев, инвалид-колясочник, раскритиковал городские власти за ситуацию с общественным транспортом, в том числе за нехватку низкопольных автобусов. Поводом для этого стало то, что перед этим он не успел на последний такой автобус, водитель которого нарушил график и уехал раньше положенного, и в итоге некоторое время был вынужден ждать транспорта под дождём.

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