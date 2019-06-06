Четверг, 6 Июня 2019 года
21:29:31 МСК

Гей-парад в Иерусалиме собрал 10 тыс. участников

Общество

Шествие проходило под охраной тысяч полицейских

Гей-парад в Иерусалиме собрал 10 тыс. участников
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иерусалим

Иерусалим, 6 июня 2019, 21:05 — REGNUM  Ежегодный гей-парад в Иерусалиме собрал около 10 тыс. участников, 6 июня передает агентство Associated Press.

Шествие проходило под охраной тысяч полицейских. Полицией были арестованы 17 человек по подозрению в намерении атаковать представителей ЛГБТ.

Из-за противодействия религиозных групп гей-парад в Иерусалиме пока не является столь же массовым, как аналогичное мероприятие в Тель-Авиве, ежегодно собирающее свыше 100 тыс. участников.

Читайте также: Пятница в Израиле: гей-парад в Тель-Авиве и беспорядки в Газе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сексуальные меньшинства и гомофобия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить