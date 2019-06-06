Полиция Германии провела рейд против «интернет-экстремистов»

Берлин, , 20:52 — REGNUM Полиция Германии провела рейды против «интернет-экстремистов» по всей стране, 6 июня передает агентство Associated Press.

Облавы прошли в 13 из 16 земель Германии. Полиция провела обыски в домах нескольких десятков граждан, подозреваемых в «интернет-экстремизме».

Особого внимания властей удостоились граждане, публиковавшие на своих страницах в соцсетях «антисемитские высказывания, оскорбления в адрес должностных лиц или публичные призывы к совершению преступлений».

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