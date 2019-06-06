В РФ уничтожают базовые принципы образования – Борис Кагарлицкий

Москва, , 19:30 — REGNUM Механическое увеличение средств, выделяемых на образование в РФ, приведёт не к улучшению его качества, а к тому, что всё станет только хуже, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, призвавшего вкладывать в образования до 7% ВВП, а не 3%.

«Это типичная для российских либералов, как оппозиционных, так и правительственных, вещь, — сказал Кагарлицкий. — Они считают, что эффективность социальных расходов измеряется количеством потраченных денег. Как и всё остальное. Когда им говорят, что у нас есть проблемы с образованием или с социалкой, то более людоедские группировки говорят «ну и слава богу, пусть быстрее вымирают», а менее людоедские говорят, что надо тратить больше денег. Но проблема не в том, сколько мы тратим денег. В нынешней системе, даже если удвоить расходы, всё будет работать вдвое хуже».

Как полагает Кагарлицкий, большая часть денег, которые в РФ направляют на образование, идёт не на его развитие и не на развитие кадрового потенциала, а на уничтожение образования.

«Самые крупные вложения направлены на уничтожение гуманистической и модернистской системы образования. Аналогичным образом обстоит дело с наукой, — сказал эксперт. — Можно в два раза увеличить расходы на ЕГЭ. И что будет? Вы получите еще больше безобразия. Умножьте вдвое расходы на содержание Министерства образования, и вы опять-таки получите ещё больший ущерб, так как объёмы переписки вырастут в 50 раз. Даже при нынешнем уровне расходов, если бы людям специально и целенаправленно не мешали работать и если бы прекратилось уничтожение базовых принципов образования, то ситуация резко изменилась бы к лучшему за год-два».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кудрина, России следует вкладывать в образование и технологии столько же процентов ВВП, сколько вкладывают инновационные державы, если РФ намерена добиться какого бы то ни было технологического прорыва.

«Мы вкладываем в образование как государство чуть больше 3% ВВП. Инновационные страны — Швеция, Германия, Финляндия, Корея — от 5% до 7% ВВП только со стороны государства, а есть ещё частные (инвестиции). Если мы хотим 3% ВВП сделать технологический прорыв при странах, которые вкладывают от 5% до 7%, то вряд ли это получится», — сказал Кудрин.

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