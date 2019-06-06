Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Евросоюзе появятся паспорта нового типа

Общество

Процесс замены будет постепенным

Рим, 6 июня 2019, 19:11 — REGNUM  В Евросоюзе появятся идентификационные документы (карты) нового типа, от прежних они будут отличаться в первую очередь большей защищенностью, сообщает Italia Oggi в четверг, 6 июня.

Процесс замены будет постепенным, переходный период предположительно составит два года.

Власти стран ЕС вправе будут установить срок действия карт идентификации в диапазоне от 5 до 10 лет. При этом сроки для граждан старше 70 лет могут быть более продолжительными, для несовершеннолетних срок действия не должен составлять более 5 лет.

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Зарубежная хроника
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