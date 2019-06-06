Челябинец осуждён за оскорбление мэра Троицка в соцсети

Троицк, Челябинская область, , 18:58 — REGNUM В южноуральсколм Троицке местный житель осуждён за оскорбление мэра. Об этом журналистам сообщили в городском суде.

Гражданин был признан виновным нарушении части 3 статьи 20.1 КоАП России, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство. Суд посчитал, что в комментарии в соцсети гражданин оскорбил мэра Троицка.

Как пишет издание «Накануне.Ru», злополучный комментарий появился в паблике «Троицк в курсе» (соцсеть «ВКонтакте») под одним из постов. В комментарии содержалась нецензурная брань.

По данным СМИ, мужчина признал свою вину и раскаялся. В заседании суда он не участвовал.

Отметим, минимальное наказание по этой части статьи составляет 30 тыс. рублей штрафа. Именно его суд и назначил гражданину.