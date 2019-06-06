Ленобласть договорилась на ПМЭФ о строительстве развязки в Кудрово

Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM На ПМЭФ-20 219 6 июня подписано соглашение о строительстве транспортной развязки в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Она должна развязать транспортный узел на стыке Ленобласти и Санкт-Петербурга в районе Кудрово и торгового центра «МЕГА Дыбенко».

Как сообщили в областном правительстве, соглашение по подключению транспортно-пересадочного узла «Кудрово» к Мурманскому шоссе (федеральная трасса «Кола») подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» Софья Трофимова.

Компания Ingka Centres (торговые центры МЕГА) вложит 700 млн рублей в развитие транспортной инфраструктуры Всеволожского района, а также передает на баланс ГКУ «Ленавтодор» свою развязку, обеспечивающую проезд транспорта непосредственно к «МЕГА Дыбенко».

«Ингка Сентерс Рус Менеджмент» — наш серьезный экономический и социальный партнер, которому принадлежит «Мега Икеа». <…> Строительство этой развязки позволит и посетителям торгового центра, и жителям, свободно, без пробок, въехать и выехать из Кудрово», — пояснил Александр Дрозденко.

Проект строительства нового объекта будет готов к середине 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой для жителей Кудрово является узкий въезд в город через железнодорожный переезд со стороны петербургской улицы Дыбенко. Уже в этом году будут выполнены работы по расширению Ленинградской улицы в Кудрово от пересечения с Центральной улицей до примыкания к железной дороге.

В перспективе нескольких лет, при согласии властей Санкт-Петербурга, будет рассмотрена возможность проектирования и строительства виадука над железной дорогой.

Станция метро в Кудрово появится, как ожидается, в 2025 году.

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