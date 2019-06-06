В магазине Зауралья нашли фарш, срок годности которого истёк в 2015 году

р-н Шадринский, Курганская область, , 17:46 — REGNUM В селе Канаши Шадринского района Курганской области сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора обнаружена мясная продукция, срок годности которой закончился в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки сельского магазина от ООО «Гранд», установлен факт хранения и реализации мясной продукции, срок годности которой истёк ещё в 2015, 2017, 2018 годах.

В холодильнике в торговом зале хранились шашлык замороженный, срок годности которого истёк 24 октября 2018; фарш ливерный, годный до 5 сентября 2015 года; тефтели со сроком годности до 18 мая 2018 года; биточки «Острые» без информации о дате изготовления и сроке годности.

Просроченная продукция изъята из оборота. На должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные по ст.14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в сельских магазинах Петуховского района Курганской области обнаружены продукты питания, срок годности которых истёк три года назад. К примеру срок годности рыбных консервов истёк в начале 2016 года, соков — в декабре 2017 года. Кроме того, часть продуктов питания не имела информации об изготовителе и хранилась с нарушениями. В список небезопасных попали мясные и молочные продукты, кондитерские и мучные изделия, мороженая рыба и плодоовощная продукция.

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