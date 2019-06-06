Четверть всех случаев Эболы неизвестна врачам — ВОЗ

Женева, Швейцария, , 17:17 — REGNUM По оценке Всемирной организации здравоохранения, 25% случаев заболевания лихорадкой Эбола на востоке Конго остается неизвестной врачам, 6 июня передает агентство Associated Press.

Представитель ВОЗ Майкл Райан сообщил журналистам, что выявление случаев затрудняют насилие со стороны вооруженных группировок и недоверие местных общин.

С августа 2018 года на востоке Конго зарегистрировано более 2000 случаев заражения вирусом Эбола, погибли от лихорадки около 1400 человек.

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