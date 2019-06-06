Бывший разработчик рассказал, почему Valve больше не делает игры

Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Пользователь форума Hacker News с ником riotnrrd 5 июня представился бывшим сотрудником компании Valve и рассказал о множестве проблемах известного разработчика и издателя видеоигр. Как оказалось, студия уже несколько лет назад полностью отказалась от создания одиночных проектов.

По словам анонимного разработчика, Valve обнаружила, что продажа косметических предметов в играх приносит много денег и решила сконцентрироваться именно на этом направлении. Когда он ещё сотрудничал со студией (до создания Artifact) в разработке не было ни одной игры. Маленькую команду, работавшую над Left 4 Dead 3, распустили, а эксперименты с Half Life 3 ни к чему не привели.

Один из старших разработчиков тогда открыто заявил, что Valve больше не будет заниматься созданием одиночных игр. Якобы, по мнению компании, они не стоят затрат на своё производства. Также riotnrrd заявил, что в компании нет чёткой структуры организации работы — каждый разработчик может заниматься абсолютно любым проектом. Однако, на деле, новичков в Valve заставляют работать только над теми проектами, которые «считаются важными».

Ранее разработчики из Valve заявили, что хотят создать собственную версию Dota Auto Chess — популярной модификации для Dota 2. Изначально её созданием занималась китайская студия Drodo, но она перенесла все свои наработки в мобильную версию проекта, не используя персонажей из Dota 2.

Читайте ранее в этом сюжете: Легендарной игре «Тетрис» Алексея Пажитнова исполнилось 35 лет