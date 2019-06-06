«Аэрофлот» готов помочь «Шереметьево» с выдачей багажа

Москва, , 17:32 — REGNUM ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» окажет содействие в нормализации ситуации с выдачей багажа в международном аэропорту «Шереметьево». Об этом заявил представитель авиакомпании на рабочем совещании у заместителя московского межрегионального транспортного прокурора Олега Опёнышева, сообщил сайт ММТП.

«По результатам мероприятия приняты конкретные меры, направленные на устранение задержек багажа в кратчайшие сроки, в том числе между ООО «Шереметьево Хэндлинг» и ГУП «Московский метрополитен» достигнута договорённость о привлечении дополнительных сил. Представитель ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» также высказал готовность оказать содействие в разряжении сложившейся ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что прокуратура привлекла к проведению проверки управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО, специалисты которого дадут оценку исполнению ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ООО «Шереметьево Хэндлинг» и АО «Международный аэропорт «Шереметьево» требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом.

Напомним, ранее руководство «Общероссийского объединения пассажиров» обратилось в адрес генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить международный аэропорт «Шереметьево» на предмет нарушения регламентов работ при выдаче багажа и возможной халатности сотрудников терминала.

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