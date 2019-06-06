В ростовском цирке завершилась битва за манеж

Ростов-на-Дону, , 17:03 — REGNUM В ростовском государственном цирке и таганрогском цирке-шапито «Азовье» — новый руководитель. Филиалы цирковой компании возглавил Игорь Байтингер, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

Новый руководитель — по образованию учитель истории и экономики, кандидат педагогических наук, 12 лет назад окончил курс «Управление маркетингом». Ранее работал в медиаструктурах Челябинской и Иркутской областей, возглавлял СТС Медиа (Ростовская область), «Видео Интернешнл» (Волгоградская область). До назначения в ростовский цирк трудился в должности директора по рекламе Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда».

ИА REGNUM напоминает, что ростовский государственный цирк лишился прежнего руководителя в начале 2018 года. Экс-директора Дмитрия Резниченко (проработавшего в этой должности с 2015 года) обвинили в хищении 1,7 млн рублей. Вылилось ли подозрение в уголовное дело, неизвестно. Позже Резниченко заявлял о том, что пытается оспорить решение Росгосцирка о сокращении его должности.

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