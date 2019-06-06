Центр ядерной медицины должны построить в Дагестане

Махачкала, , 16:55 — REGNUM Центр ядерной медицины с диагностикой методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии намерены построить власти Дагестана. Возможное взаимодействие и сотрудничество по данному вопросу в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили глава республики Владимир Васильев и руководитель ОАО «Фармстандарт» Виктор Харитонин, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе лидера субъекта.

В ходе встречи было отмечено, что в Дагестане на территории Республиканской клинической больницы построен двухэтажный корпус, который позволяет обеспечить необходимую радиационную защиту при проведении диагностических и лечебных процедур с использованием радиохирургических вмешательств.

Говорили участники диалога также о создании в республике Центра лекарственной противоопухолевой терапии. В регионе такой центр отсутствует, но имеются отделения химиотерапии в пяти государственных медицинских организациях. Владимир Васильев призвал совместно решать вопрос обеспечения дагестанских пациентов эффективными лекарствами.

Представители ОАО «Фармстандарт» рассказали, что в рамках подготовки специалистов для проведения сложных высокотехнологичных операций в Дагестан будут направлены специалисты из других центров страны. Глава республики в свою очередь отметил, что к этой работе будут привлекаться и выходцы из Дагестана, которые готовы вернуться на малую родину и работать на таком высоком уровне.

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Напомним, 21 мая в ходе еженедельного совещания Владимир Васильев заявил, что в дагестанский Дербент планируют переехать семь врачей высокой квалификации из Санкт-Петербурга. По словам политика, для работы специалистов из Северной столицы в городе будет подготовлена вся необходимая база.

При этом лидер субъекта напомнил, что в регионе наблюдается нехватка медицинских кадров и особенно остро проблема стоит в сельской местности. Он призвал республиканские органы власти искать необходимые резервы и ресурсы для решения проблемы.