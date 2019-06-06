Незаконный проходной балл в 1 класс: прокуратура проверяет все школы Перми

Пермь, , 16:47 — REGNUM В Перми по итогам прокурорской проверки в отношении элитной гимназии и ее руководителя возбуждены административные дела. Надзорное ведомство выявило нарушения прав несовершеннолетних при приеме детей в первые классы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Установлено, что индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы гимназии являлся незаконным, так же как разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствовал об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку», — сказали в ведомстве.

В связи с ненадлежащим осуществлением Департаментом образования администрации Перми контроля за приемом детей в подведомственные общеобразовательные организации, внесено представление. В настоящее время органами прокуратуры края начаты проверки и в других образовательных организация Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае гимназия № 4 оказалась в центре скандала из-за разного проходного балла для мальчиков и девочек при приеме в первые классы (балл для девочек — 69,1, а для мальчиков — 65,7). Гендерная дискриминация вызвала широкий резонанс не только в Прикамье, но и за его пределами. Последовали проверки. По итогам служебной проверки директору гимназии объявили выговор. По итогам прокурорской — грозит административное наказание.

По данным издания «Коммерсантъ», ряд родителей, чьи дети учатся в гимназии № 4, собирают подписи в поддержку директора, считая, что она стала жертвой нападок СМИ.

Портал 59.ru отмечает, что руководителю элитного общеобразовательного учреждения грозит дисквалификация, ранее она уже привлекалась к административной ответственности. Напомним, директора оштрафовали за отстранение от уроков старшеклассниц из-за замечаний к внешнему виду. В частности, в ученице десятого класса придрались к розовому цвету волос.

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