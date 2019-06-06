Цирк с голографическими животными создадут в столице Ингушетии

Магас, , 16:39 — REGNUM В Ингушетии появится инновационный цирк. В нем вместо живых животных будут радовать зрителей их голографические изображения. Об этом сообщил мэр города Магаса Беслан Цечоев.

«Как вы знаете, нами принято решение отказаться от цирка шапито и других подобных проектов, где с животными обращаются негуманно. Однако, это не означает, что мы не думаем о других вариантах гуманного и познавательного досуга для жителей столицы и республики. Вместо цирков и зоопарков в Магасе планируется создание первого инновационного цирка с использованием голограмм», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

По словам мэра, несмотря на то, что Магас является самой молодой из всех столиц субъектов РФ, он уже признан «самым умным и современным инновационным городом России». Однако власти города не собираются останавливаться на достигнутом. Поскольку «развитие столицы подразумевает также создание досуга для людей», было решено создать такой инновационный цирк. Горожане смогут увидеть представителей фауны со всех уголков света благодаря новым технологиям, и при этом ни одно животное не пострадает.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Магаса Беслан Цечоев слывет в Ингушетии любителем и защитником животных. В мае 2019 года он навсегда запретил выступления цирков-шапито, объяснив свое решение тем, что цирки воспитывают жестокость, так как в них происходит насилие над животными. Заставлять животных совершать какие-либо действия против их воли — «это высшая степень безнравственности человека», подчеркнул Цечоев.