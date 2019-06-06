Задержан глава комитета по лесному хозяйству Дагестана — СМИ

Махачкала, , 16:23 — REGNUM В Дагестане 6 июня задержан руководитель комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибег Гаджиев. Его задержание произведено в рамках уголовного дела о незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах. Вместе с ним на двое суток также задержаны ещё пять сотрудников ведомства, в том числе трое заместителей руководителя, пишет «Молодежь Дагестана».

По данным издания, перед задержаниями правоохранительные органы провели в комитете обыски и выемку документов. Обвинение подозреваемым пока не предъявлено, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Официальным подтверждением данной информации ИА REGNUM пока не располагает.

Напомним, Алибек Гаджиев возглавил дагестанский комитет по лесному хозяйству больше шести лет назад, в феврале 2013 года. Перед этим в разные годы работал в структурах власти Тляратинского района Дагестана, а также был начальником Сулакского сельлесхоза филиала ФГУ «Дагсельлес» в городе Кизилюрте и ГКУ «Республиканские леса» города Махачкалы.