В Тюмени высокопоставленный силовик осуждён за контракты на кур и яйца

Тюмень, , 16:39 — REGNUM В Тюмени осуждён бывший заместитель начальника регионального УФСИН по региону. Мужчина приговорён к условному сроку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в марте 2017 года подсудимый дал указание временно исполняющему обязанности начальника лечебного исправительного учреждения (ЛИУ) заключить с региональным УФСИН два государственных контракта на поставку более 850 тыс. яиц и 50 тонн мяса выращенных осужденными кур для нужд уголовно-исполнительной системы.

Однако в лечебной части нет специалистов для разведения кур. И опять же по указанию подсудимого, ЛИУ заключило с одной из предпринимательниц контракты на поставки цыплят, кур-несушек и комбикорма, которые она в свою очередь закупала на птицефабриках. Выполнить в полном объёме государственный контракт ЛИУ таким образом не удалось, а УФСИН недополучило 21,5 тонну мяса кур на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Также установлено, что подсудимый несколько раз привлекал двух осуждённых для работ на своей личной даче для ремонта и облагораживания территории.

Калининский районный суд Тюмени приговорил бывшего первого заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») к двум годам лишения свободы условно.

Против предпринимательницы возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.5 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Отметим, что в середине мая 2019 года был вынесен приговор бывшему заместителю начальника отдела специального назначения УФСИН России по Тюменской области тоже за превышение полномочий. Молодой человек, которому он устроил спарринг, стал инвалидом первой группы. Суд назначил бывшему силовику наказание в три года лишения свободы условно

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