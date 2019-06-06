В Свердловской области создадут Музей уральской иконы

Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM В Невьянске (Свердловская область) откроют Музей уральской иконы. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков корреспонденту ИА REGNUM.

Решение о создании музея принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Работа по организации площадки уже началась: определено место, выделены первые деньги и начали разрабатывать концепцию.

«Это будет Музей именно уральской, а не только невьянской иконы. Невьянская икона — это часть, хотя и очень существенная», — сказал Креков.

Напомним, в Екатеринбурге уже долгое время действует частный музей «Невьянская икона». Его создал основатель фонда «Город без наркотиков», экс-глава Екатеринбурга, и он же бывший председатель городской думы — Евгений Ройзман.

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