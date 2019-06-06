Что скрывает Blizzard? Компания отменила разработку секретного проекта

Ирвайн, США, , 17:33 — REGNUM Старший аниматор многопользовательского шутера Overwatch Дэвид Гибсон сообщил о своём уходе из студии Blizzard и об отмене проекта, над которым его команда работала последние два года. Эту информацию Гибсон опубликовал в своём Twitter-аккаунте 5 июня.

https://twitter.com/PoodleTime/status/1136308245893566464

По словам аниматора, ему жаль, что сообщество никогда не увидит проект, над которым он работал последние два года, но «у них всегда будет Overwatch». Теперь Гибсон возьмёт шестинедельный перерыв перед тем, как начать работу над новым проектом.

Публикацию Гибсона прокомментировал аниматор студии Naughty Dog Джонатан Купер. Он удивился тому, что проект известной студии отменили, а он до сих пор не прочитал об этому на Kotaku (популярное интернет-издание, известное своими расследованиями в игровой индустрии).

В диалог вступил редактор Kotaku Джейсон Шрайер и ответил Куперу, что тот «пока не прочитал». А значит, в ближайшее время, журналист опубликует расследование, посвящённое отмене таинственного проекта.

Ранее из Blizzard Esports (киберспортивное подразделение Activision Blizzard) ушёл руководитель Ким Фан и несколько других сотрудников. Причиной своего ухода они называют «падение морали». Разработчики считают, что генеральный директор Blizzard Esports Пит Властелика не разбирается в киберспорте, и его видение слишком сильно отличается от видения других сотрудников.

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