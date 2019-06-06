В Южной Корее отказываются от использования одноразовых стаканчиков в кафе

Сеул, , 16:01 — REGNUM Более 80% кофеен в столичном регионе Южной Кореи добровольно отказались от использования одноразовых стаканчиках в своих заведениях. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

Согласно опубликованным данным, среди 1000 кофеен и кафе быстрого питания 81% заведений, расположенных в столичном регионе, присоединились к движению за отказ от одноразовых стаканчиков для напитков и используют в своих заведениях многоразовую тару.

Известно, что в период с июля 2018 по апрель 2019 года года количество используемых одноразовых стаканчиков сократилось на 72%, до 58 тонн.

Кроме того, представители министерства отметили, что количество посетителей, приходящих в кофейни со своей тарой, увеличилось, а сумма скидок, которые получают эти посетители, составила 2,94 млрд вон (~$2,48 млн).

Известно, что в этом году количество используемых одноразовых стаканчиков в заведениях, присоединившихся к движению, сократилось до 672,9 млн штук.