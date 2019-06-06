В Днепропетровске оштрафовали торговцев «незаконными» российскими книгами

Днепропетровск, Украина, , 16:01 — REGNUM В Днепропетровске оштрафовали четырёх предпринимателей, которые торговали «запрещённой» российской литературой, сообщил Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщил 5 июня официальный сайт организации.

Книги были изъяты. Сумма штрафов составила 41 тыс. 720 гривен или более 101 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2019 года Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на Украину около 420 тыс. экземпляров российских книг.

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