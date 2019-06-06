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Starfield или Elder Scrolls 6? Глава Bethesda сказал о приоритетах компании

Общество

На предстоящей выставке E3 Bethesda не представит ни одну новую игру

Вашингтон, 6 июня 2019, 15:48 — REGNUM  Геймдизайнер Тодд Говард, возглавляющий компанию Bethesda, сказал в интервью журналистам, что для неё приоритетным проектом является космическая ролевая игра Starfield, а не шестая часть Elder Scrolls. Об этом 6 июня сообщил портал PC Gamer.

К сожалению, это вся информация, которую сообщил Говард. Издание напоминает: 4 июня 2019 года в интервью журналистам он заявил, что на предстоящей выставке E3 Bethesda не представит ни одну новую игру. Геймдизайнер отметил, что фанаты Starfield должны быть «терпеливыми», а поклонники Elder Scrolls — «очень терпеливыми».

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Напомним, Starfield будет первой новой RPG-франшизой Bethesda за последние 25 лет. Сегодня известно лишь то, что это будет ролевая игра, и её события будут происходить в космосе.

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