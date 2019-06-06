В Роскомнадзоре заявили об удалении более 300 тыс. пиратских ресурсов

Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM После подписания меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями и интернет-площадками Роскомнадзор удалил более 300 тыс. пиратских ресурсов, заявил 6 июня глава ведомства Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«На сегодняшний день удалено более 300 тыс. пиратских ресурсов и «зеркал», — заявил Жаров.

По его словам, до подписания меморандума Роскомнадзор удалил всего 10 тыс. ссылок на пиратские ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум был подписан в ноябре 2018 года, при подписать его планировалось еще в июне 2018 года в рамках ПМЭФ, однако «Яндекс» отказался подписывать из-за несогласия с текстом меморандума. Осенью того же года года компания «Яндекс» уже сама поставила вопрос о подписании данного меморандума после ряда исков от холдинга «Газпром-медиа».

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