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Не до баловства: почему непопулярны алкоголь и сигареты

Общество

Эти товары не относятся к жизненно важным

Москва, 6 июня 2019, 15:21 — REGNUM  И алкоголь, и сигареты не относятся к жизненно важным продуктам, без которых человек прожить не может. Плюс увлечение граждан РФ здоровым образом жизни. Поэтому эти товары теряют популярность у жителей России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Кроме того, падение реальных располагаемых доходов российских граждан, продолжающееся уже много лет, и ускорившееся в 2019 году из-за возросшей налоговой нагрузки, вынуждает граждан существенно экономить.

«Неудивительно, что на основные позиции в части приобретаемых товаров вышли именно те, без которых человек обойтись не может — хлеб, молочная продукция и иные товары, без которых прожить невозможно. Так что снижение спроса на табак и алкоголь не выглядит странным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крепкий алкоголь и табачная продукция выпали из пятерки самых популярных товаров у жителей России, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском».

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